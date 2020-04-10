Петербург времён пандемии

Больницу облепили машины скорой помощи

Днем 10 апреля 2020 года перед въездом в приемное отделение городской Покровской больницы машины скорой помощи практически выстраивались в очередь. В пиковый момент, когда пациентов, видимо, стало слишком много, количество машин скорой помощи достигло 11 штук. Они облепили обе стороны дороги. Пустые отъезжали в конец улицы.

Фото: Андрей Окунь / MR7

Я находился у железных ворот въезда в приемное отделение около часа.

Буквально за 40 минут в Покровскую больницу врачи в халатах и масках завели шесть пациентов. Все они — пожилые женщины, на вид старше 60 лет.

Пожилую женщину заводили в больницу в сопровождение врачей скорой помощи. Фото: Андрей Окунь / MR7

Кого привозят в Покровскую больницу?

Водители скорых, врачи отказывались со мной разговаривать, когда слышали слово «журналист», поспешно отмахивались и отворачивались. Но один водитель все-таки согласился побеседовать. Владимир (имя человека изменено по его просьбе. — Прим. ред.) работает на скрой.

— У этих людей, которых привозят сюда, либо подозрение на коронавирус, либо пневмония, либо ОРВИ. Сейчас же все больницы инфекционными стали, потому у нас поток пациентов вырос в разы. Везут всех и дальше уже разбираются.

Медицинский работник меняет халат перед новым выездом. Фото: Андрей Окунь / MR7

— Поток пациентов вырос в два с половиной раза. Если раньше я делал по десять выездов за день, то сейчас по 20−25, — сказал Владимир, водитель скорой помощи.

Противогазы и проклеенные скотчем рукава

После того, как я поговорил с Владимиром, в Покровскую больницу завезли еще одного пациента. Врачи раскрывали машины скорой помощи, дезинфицировали их и готовили «команду» к отправке. В одну из машин везли каталку.

Фото: Андрей Окунь / MR7

Буквально через пять минут задним ходом к въезду в ворота подъехала желтая машина скорой помощи с надписью «Реанимация». Далее трое мужчин, одетые в зеленые защитные костюмы, в противогазах привезли из здания Покровской больницы на каталке пожилую женщину.

Она не двигалась и было похоже на то, что она находится без сознания. Рукава, штанины сотрудников в зеленом были проклеены скотчем или изолентой.

Фото: Андрей Окунь / MR7

Женщину погрузили в машину и увезли. Врачи отказались со мной разговаривать и как-либо комментировать произошедшее. Далее меня попросили уйти подальше от больницы.